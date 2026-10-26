Объем страховых взносов по добровольным видам страхования в Азербайджане вырос почти на 13%

В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года за счет добровольных видов страхования собрано 992,874 млн манатов страховых взносов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 12,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

За отчетный период сумма выплат по добровольным видам страхования составила 756,936 млн манатов, что на 30,9% больше по сравнению с годом ранее.

Таким образом, за 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на рынке добровольного страхования, было выплачено 76,2 маната. Год назад этот показатель составлял 65,6 маната.

Напомним, что за январь-сентябрь текущего года 16 страховыми компаниями Азербайджана собрано 1 млрд 248,485 млн манатов страховых взносов (рост на 7,9%).

За отчетный период сумма выплат, осуществленных страховыми компаниями, составила 882,723 млн манатов (рост на 29,1%). За 9 месяцев на каждые 100 манатов страховых взносов, собранных на страховом рынке, было выплачено 70,7 маната. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 59,1 маната.