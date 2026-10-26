Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Йотова и Гюров примут участие во втором туре президентских выборов в Болгарии

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 12:09
    Йотова и Гюров примут участие во втором туре президентских выборов в Болгарии

    На выборах президента и вице-президента Болгарии лидерство удерживают Илияна Йотова (кандидат в президенты) и Кирил Валчев (кандидат в вице-президенты), они получают 34,69% голосов.

    Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа со ссылкой на Центризбирком страны по итогам подсчета 99% бюллетеней.

    Второй тур ожидается 1 ноября. Явка избирателей составила менее 50%.

    Отмечается, что второе место заняли Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,98% голосами.

    Таким образом, разрыв между двумя лидерами президентской гонки - Йотовой и Гюровым составляет около 2,72 процентных пункта.

    Йотова представляет Болгарскую социалистическую партию, Гюров - беспартийный, но его поддержали центристские партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

    В целом на выборах участвовали 27 пар кандидатов, выдвинутых партиями, коалициями и инициативными комитетами, борются за доверие избирателей.

    Президентские выборы проводятся в Болгарии досрочно в связи с тем, что прежний глава государства Румен Радев подал в отставку в январе для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в стране ранее в этом году.

    Президентские выборы Илияна Йотова Андрей Гюров Болгария
    Yotova və Qyurov Bolqarıstanda prezident seçkilərinin ikinci turunda iştirak edəcəklər
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    12:40
    Нихал Саад: Многие страны пока не готовы к вызовам, связанным с ИИ
    Внешняя политика
    12:39
    Мехрибан Алиева поздравила председателя Союза художников Азербайджана
    Другие
    12:38
    Фото
    Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Нидерландов
    Внешняя политика
    12:37
    Завтра в Баку ожидается до 21° тепла
    Экология
    12:34
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Футбол
    12:30
    Объем страховых взносов по добровольным видам страхования в Азербайджане вырос почти на 13%
    Финансы
    12:22
    На СЭС "Гарадаг" с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии
    Энергетика
    12:21
    Нихал Саад: Азербайджан играет важную роль в продвижении межкультурного диалога
    Внешняя политика
    12:20
    Фарид Джафаров: Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом
    Kультурная политика
    Лента новостей