Йотова и Гюров примут участие во втором туре президентских выборов в Болгарии

На выборах президента и вице-президента Болгарии лидерство удерживают Илияна Йотова (кандидат в президенты) и Кирил Валчев (кандидат в вице-президенты), они получают 34,69% голосов.

Как передает Report, об этом сообщают болгарские медиа со ссылкой на Центризбирком страны по итогам подсчета 99% бюллетеней.

Второй тур ожидается 1 ноября. Явка избирателей составила менее 50%.

Отмечается, что второе место заняли Андрей Гюров и Георги Кандев с 31,98% голосами.

Таким образом, разрыв между двумя лидерами президентской гонки - Йотовой и Гюровым составляет около 2,72 процентных пункта.

Йотова представляет Болгарскую социалистическую партию, Гюров - беспартийный, но его поддержали центристские партии "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария".

В целом на выборах участвовали 27 пар кандидатов, выдвинутых партиями, коалициями и инициативными комитетами, борются за доверие избирателей.

Президентские выборы проводятся в Болгарии досрочно в связи с тем, что прежний глава государства Румен Радев подал в отставку в январе для того, чтобы принять участие в парламентских выборах, которые прошли в стране ранее в этом году.