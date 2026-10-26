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    Нихал Саад: Азербайджан играет важную роль в продвижении межкультурного диалога

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:21
    Нихал Саад: Азербайджан играет важную роль в продвижении межкультурного диалога

    Азербайджан является важным партнером Альянса цивилизаций ООН в продвижении межкультурного диалога, о чем свидетельствует и организация Всемирного форума межкультурного диалога.

    Как передает Report, об этом заявила директор Альянса цивилизаций ООН Нихал Саад на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

    По ее словам, в этом году форум отмечает 15-летие. Саад подчеркнула, что на фоне усиливающейся глобальной разобщенности потребность в межкультурном диалоге сегодня стала еще острее, чем 15 лет назад.

    Одним из мероприятий форума станет пленарное заседание "Диалог религий - дорожная карта к общему будущему". Участники обсудят роль религиозных общин в укреплении мира, примирении и социальной сплоченности, а также противодействие религиозной нетерпимости.

    В преддверии форума Альянс цивилизаций ООН организовал в Губе Международный молодежный форум. В нем приняли участие более 100 молодых людей из 44 стран, включая Азербайджан.

    "Участники обсудили проблемы своих общин и присоединились к мероприятиям, направленным на укрепление взаимного уважения, доверия и единства. В программу также вошел футбольный матч между представителями разных стран", - подчеркнула она.

    Нихал Саад сообщила, что в рамках форума в Баку состоится концертная программа OneHumanity Concert: Our Oldest Future. С помощью искусственного интеллекта на сцене воссоздадут образы выдающихся музыкантов XX века Мстислава Ростроповича и Пабло Казальса.

    По ее словам, концерт призван продемонстрировать способность культуры и искусства объединять людей независимо от существующих между ними границ.

    Саад подчеркнула, что Всемирный форум межкультурного диалога остается важной международной площадкой для развития межкультурного и межрелигиозного сотрудничества, предотвращения конфликтов и укрепления мира.

    Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.

    Всемирный форум межкультурного диалога Нихаль Саад
    Nihal Saad: Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqində mühüm rol oynayır
    Nihal Saad: Azerbaijan plays important role in promoting intercultural dialogue
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