Фарид Джафаров: Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом

Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

По его словам, наряду с лидерами, большой интерес к мероприятию проявляют также религиозные деятели и молодежь:

"В этом году представители разных стран внесут свой вклад в развитие диалога, поделившись идеями и видением актуальных вопросов".

Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.