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    Фарид Джафаров: Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом

    Kультурная политика
    • 26 октября, 2026
    • 12:20
    Фарид Джафаров: Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом

    Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.

    По его словам, наряду с лидерами, большой интерес к мероприятию проявляют также религиозные деятели и молодежь:

    "В этом году представители разных стран внесут свой вклад в развитие диалога, поделившись идеями и видением актуальных вопросов".

    Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.

    Фарид Джафаров Всемирный форум по межкультурному диалогу
    Fərid Cəfərov: Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna maraq hər il artır
    Interest in World Forum on Intercultural Dialogue growing
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