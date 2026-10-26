Фарид Джафаров: Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом
Kультурная политика
- 26 октября, 2026
- 12:20
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Интерес к Всемирному форуму межкультурного диалога растет с каждым годом.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров на пресс-конференции, посвященной VII Всемирному форуму межкультурного диалога.
По его словам, наряду с лидерами, большой интерес к мероприятию проявляют также религиозные деятели и молодежь:
"В этом году представители разных стран внесут свой вклад в развитие диалога, поделившись идеями и видением актуальных вопросов".
Отметим, что VII Всемирный форум межкультурного диалога пройдет в Баку 27-29 октября.
Fərid Cəfərov: Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna maraq hər il artır
Interest in World Forum on Intercultural Dialogue growing
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