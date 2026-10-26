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    Завтра в Баку ожидается до 21° тепла

    Экология
    • 26 октября, 2026
    • 12:37
    Завтра в Баку ожидается до 21° тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

    Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится на северо-восточный

    Температура воздуха ночью составит 12-15° днем ​​- 17-21° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 766 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем ​​- 50-55%.

    В регионах Азербайджана погода ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых местах возможна морось. Местами ожидается туман. Подует восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-14°, днем ​​- 17-20° тепла, в горах ночью - 0-5°, а днем ​​- 5-10° тепла.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии
    Bakıda sabah 21 dərəcə isti olacaq
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