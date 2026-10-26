На СЭС "Гарадаг" с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии
Энергетика
- 26 октября, 2026
- 12:22
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С момента ввода в эксплуатацию по 1 октября текущего года на солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" было произведено 1 млрд 488 млн кВт·ч электроэнергии.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Отмечается, что на территории СЭС "Гарадаг", занимающей площадь в 550 гектаров, установлено 570 тыс. солнечных панелей.
Станция, являющаяся первым крупномасштабным международным инвестиционным проектом Азербайджана в области возобновляемой энергетики, вносит значительный вклад в переход страны на "зеленую" энергию и увеличение доли возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии.
Напомним, что СЭС "Гарадаг" была запущена 26 октября 2023 года. Мощность станции составляет 230 МВт.
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