На СЭС "Гарадаг" с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии

С момента ввода в эксплуатацию по 1 октября текущего года на солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" было произведено 1 млрд 488 млн кВт·ч электроэнергии.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что на территории СЭС "Гарадаг", занимающей площадь в 550 гектаров, установлено 570 тыс. солнечных панелей.

Станция, являющаяся первым крупномасштабным международным инвестиционным проектом Азербайджана в области возобновляемой энергетики, вносит значительный вклад в переход страны на "зеленую" энергию и увеличение доли возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии.

Напомним, что СЭС "Гарадаг" была запущена 26 октября 2023 года. Мощность станции составляет 230 МВт.