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    На СЭС "Гарадаг" с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии

    Энергетика
    • 26 октября, 2026
    • 12:22
    На СЭС Гарадаг с начала эксплуатации выработано около 1,5 млрд кВт·ч энергии

    С момента ввода в эксплуатацию по 1 октября текущего года на солнечной электростанции (СЭС) "Гарадаг" было произведено 1 млрд 488 млн кВт·ч электроэнергии.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Отмечается, что на территории СЭС "Гарадаг", занимающей площадь в 550 гектаров, установлено 570 тыс. солнечных панелей.

    Станция, являющаяся первым крупномасштабным международным инвестиционным проектом Азербайджана в области возобновляемой энергетики, вносит значительный вклад в переход страны на "зеленую" энергию и увеличение доли возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии.

    Напомним, что СЭС "Гарадаг" была запущена 26 октября 2023 года. Мощность станции составляет 230 МВт.

    Гарадагская СЭС Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Электроэнергетика Министерство энергетики Азербайджана
    "Qaradağ" GES-də istehsalın həcmi açıqlanıb
    Garadagh SPP's power output reaches almost 1.5B kWh
    MiniBoss
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