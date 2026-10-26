Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ

    Футбол
    • 26 октября, 2026
    • 12:34
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ

    Сборная Азербайджана обыграла команду Израиля со счетом 3:1 на чемпионате мира FIFA U-15 в Баку.

    Как сообщает Report, ранее азербайджанская сборная одержала победу над Тимор-Лесте (6:0) и Андоррой (1:0), но уступила Австралии (1:3).

    В турнире участвуют команды из 189 ассоциаций - членов FIFA. Всего запланировано около 1 000 матчей.

    Чемпионат продлится до 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystal Hall.

    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Сборная Азербайджана по футболу
    Фото
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    Фото
    U-15 World Cup: Azerbaijan beats Israel 3-1
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    14:18
    Ильхам Алиев принял представителя Управления ООН по вопросам борьбы с терроризмом
    Внешняя политика
    14:17
    Кая Каллас примет участие в заседании министров обороны группы Е5
    Другие страны
    14:16
    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефти в Италию на 10,4%
    Энергетика
    14:13
    Фото
    Пярвиз Шахбазов: Рост спроса на газ требует наращивания инвестиций в сектор
    Энергетика
    14:10
    Фото
    Ильхам Алиев принял высокого представителя по Альянсу цивилизаций ООН
    Внешняя политика
    14:03
    В Барселоне задержаны 128 человек в ходе протестов, ущерб оценен в €36 тыс.
    Другие страны
    13:55
    Кюршад Зорлу: Саммит ОТГ в Анкаре определит стратегические цели тюркского мира
    Внешняя политика
    13:49
    НПО Азербайджана призвали президента Ирана обеспечить образование на азербайджанском языке
    Внешняя политика
    13:49
    В Британии из-за последствий шторма "Боэло" два человека погибли, двое пострадали
    Другие страны
    Лента новостей