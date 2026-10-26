Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ

Сборная Азербайджана обыграла команду Израиля со счетом 3:1 на чемпионате мира FIFA U-15 в Баку.

Как сообщает Report, ранее азербайджанская сборная одержала победу над Тимор-Лесте (6:0) и Андоррой (1:0), но уступила Австралии (1:3).

В турнире участвуют команды из 189 ассоциаций - членов FIFA. Всего запланировано около 1 000 матчей.

Чемпионат продлится до 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystal Hall.