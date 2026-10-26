Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
Футбол
- 26 октября, 2026
- 12:34
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Сборная Азербайджана обыграла команду Израиля со счетом 3:1 на чемпионате мира FIFA U-15 в Баку.
Как сообщает Report, ранее азербайджанская сборная одержала победу над Тимор-Лесте (6:0) и Андоррой (1:0), но уступила Австралии (1:3).
В турнире участвуют команды из 189 ассоциаций - членов FIFA. Всего запланировано около 1 000 матчей.
Чемпионат продлится до 30 октября. Матчи проходят в Говсанском спортивном комплексе, а финал состоится в Baku Crystal Hall.
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