İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib

    Futbol
    • 26 oktyabr, 2026
    • 12:18
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib

    Azərbaycan millisi Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalında İsrail yığmasını məğlub edib..

    "Report"un məlumatına görə, Famil Xəlilovun baş məşqçi olduğu komanda rəqibinə 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

    Xatırladaq ki, U-15 millimiz daha əvvəl keçirdiyi görüşlərdə Timor-Leste yığmasını 6:0, Andorranı 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Komanda Avstraliya millisinə isə 1:3 hesabı ilə uduzub.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edirlər. Çempionat çərçivəsində 1000-ə yaxın oyun baş tutacaq.

    Oktyabrın 30-da başa çatacaq U-15 dünya çempionatı Hövsan Yarış Kompleksində keçirilir. Turnirin final görüşü Bakı Kristal Zalında gerçəkləşəcək.

    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi İsrail yığmasını məğlub edib
    Famil Xəlilov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Hövsan Yarış Kompleksi Bakı Kristal Zalı
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    Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Израилем на ЧМ
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