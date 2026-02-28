Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг Ирана

    • 28 февраля, 2026
    • 23:55
    Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг Ирана

    Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созовет 2 марта внеочередное заседание по поводу событий вокруг Ирана.

    Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети X.

    "В связи с текущей ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание коллегии по вопросу безопасности", - написала глава ЕК.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не произошло дальнейшей эскалации в результате атак Ирана на партнеров в регионе.

    Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcək

