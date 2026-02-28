Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг Ирана
28 февраля, 2026
- 23:55
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созовет 2 марта внеочередное заседание по поводу событий вокруг Ирана.
Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети X.
"В связи с текущей ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание коллегии по вопросу безопасности", - написала глава ЕК.
Фон дер Ляйен подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не произошло дальнейшей эскалации в результате атак Ирана на партнеров в регионе.
