Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг Ирана

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен созовет 2 марта внеочередное заседание по поводу событий вокруг Ирана.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети X.

"В связи с текущей ситуацией в Иране я созываю в понедельник специальное заседание коллегии по вопросу безопасности", - написала глава ЕК.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что для региональной безопасности и стабильности крайне важно, чтобы не произошло дальнейшей эскалации в результате атак Ирана на партнеров в регионе.