Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcək
Digər ölkələr
- 01 mart, 2026
- 00:25
Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen martın 2-də İran ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı növbədənkənar iclas keçirəcək.
"Report" xəbər verir ki, AK sədri bu barədə "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"İrandakı mövcud vəziyyətlə əlaqədar bazar ertəsi təhlükəsizlik məsələləri üzrə kollegiyanın xüsusi iclasını çağırıram", - deyə AK rəhbəri yazıb.
Fon der Lyayen vurğulayıb ki, regional təhlükəsizlik və sabitlik üçün İranın regiondakı tərəfdaşlara hücumları nəticəsində gərginliyin daha da artmaması son dərəcə vacibdir.
Son xəbərlər
01:03
Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olubDigər ölkələr
00:50
İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıbRegion
00:43
Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcəkRegion
00:31
Foto
Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilibDigər ölkələr
00:25
Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcəkDigər ölkələr
00:09
Foto
Bir İtaliya, 12 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2Region
23:59
Tramp: İranın bu hücumdan sonra özünə gəlməsi üçün bir neçə il lazım olacaqDigər ölkələr
23:41
Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin kürəkəni və gəlini həlak olubDigər ölkələr
23:26