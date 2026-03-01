Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Генсек ООН осудил удары США и Израиля по Ирану

    Международное право, как и международное гуманитарное право, всегда должны соблюдаться.

    Как передает американское бюро Report, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя военную операцию США и Израиля против Ирана на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг исламской республики.

    "Международное право и международное гуманитарное право всегда должны соблюдаться. Поэтому я с сегодняшнего утра (28 февраля - ред.) осуждаю масштабные военные удары США и Израиля по Ирану", - заявил он.

    Генсек призвал все стороны немедленно вернуться за стол переговоров, "особенно по ядерной программе Ирана".

    Гутерриш также заявил, что не обладает данными, подтверждающими информацию о возможной гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    "Я не могу подтвердить эти данные", - сказал он.

    Утром 28 февраля Израиль совместно с США нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран запустил ракеты по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали 14 военных баз США, расположенные в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке некоторые страны региона временно закрыли свое воздушное пространство.

    РФ и КНР инициировали проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Израиля по Ирану. Встреча началась в воскресенье в 01:00 по бакинскому времени.

