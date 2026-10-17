Ученые впервые открыли "зеленую звезду"
- 17 октября, 2026
- 07:21
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Астрономы впервые обнаружили звезду, свет которой человеческий глаз воспринимал бы как зеленый.
Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале RAS Techniques and Instruments.
Речь идет о белом карлике - плотном остатке погибшей звезды, подобной Солнцу. Ученые рассчитали его цвет по спектральным данным, поскольку увидеть объект непосредственно с Земли невозможно.
Исследователи изучили 151 белый карлик в пределах 65 световых лет от Земли. По словам ведущего автора исследования, астрофизика Уорикского университета Марка Холландса, зеленый оттенок одной из звезд связан с особенностями ее атмосферы, содержащей кальций, натрий и литий.
"Обычные звезды могут быть преимущественно оранжевыми, белыми или голубыми", - рассказал Холландс.
Необычные цвета белых карликов возникают из-за взаимодействия гелия с примесями других элементов. Астрономы также обнаружили звезду, которая выглядела бы розовой из-за высокой концентрации молекул углерода.
По оценке Холландса, благодаря новым наблюдениям число белых карликов с доступными спектральными данными может увеличиться в десять раз. Это может помочь ученым обнаружить другие звезды необычных цветов.