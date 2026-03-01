В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Колумбийском университете в городе Нью-Йорке прошла конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает американское бюро Report, конференция состоялась при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и совместной организации Азербайджано-американской молодежной федерации.

В мероприятии приняли участие обучающиеся в США азербайджанские студенты, представители местной общины, университетские чиновники и дипломаты. Программа прошла под модераторством руководителя Азербайджано-американской молодежной федерации Лейлы Аслановой.

На мероприятии прозвучали государственные гимны США и Азербайджана, участники конференции минутой молчания почтили память жертв Ходжалы. Затем выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев. Он подробно рассказал об исторических фактах, связанных с Ходжалинским геноцидом.

На мероприятии также выступил бывший пресс-секретарь ООН Абдулхамид Сиям, который рассказал о трагедии в Ходжалы и важности продвижения ценностей мира и гуманизма.

На мероприятии был показан документальный фильм, повествующий об истине, связянной с событиями в Ходжалы. Одновременно в зале конференции были выставлены 25 картин учеников действующего в Нью-Йорке детско-молодежного центра развития творчества My Way.

Гостям также был представлен бюст под названием "Гнев", отдающий дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида.