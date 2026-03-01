Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Другие страны
    • 01 марта, 2026
    • 00:50
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    В Колумбийском университете в городе Нью-Йорке прошла конференция в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

    Как сообщает американское бюро Report, конференция состоялась при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана и совместной организации Азербайджано-американской молодежной федерации.

    В мероприятии приняли участие обучающиеся в США азербайджанские студенты, представители местной общины, университетские чиновники и дипломаты. Программа прошла под модераторством руководителя Азербайджано-американской молодежной федерации Лейлы Аслановой.

    На мероприятии прозвучали государственные гимны США и Азербайджана, участники конференции минутой молчания почтили память жертв Ходжалы. Затем выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН Тофиг Мусаев. Он подробно рассказал об исторических фактах, связанных с Ходжалинским геноцидом.

    На мероприятии также выступил бывший пресс-секретарь ООН Абдулхамид Сиям, который рассказал о трагедии в Ходжалы и важности продвижения ценностей мира и гуманизма.

    На мероприятии был показан документальный фильм, повествующий об истине, связянной с событиями в Ходжалы. Одновременно в зале конференции были выставлены 25 картин учеников действующего в Нью-Йорке детско-молодежного центра развития творчества My Way.

    Гостям также был представлен бюст под названием "Гнев", отдающий дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида.

    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Ходжалинский геноцид конференция
    Фото
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Последние новости

    01:18

    КСИР заявил о новой волне ракетных атак по американским и израильским целям

    В регионе
    00:56

    Трамп: При ударах по Ирану погибли многие члены иранского руководства

    Другие страны
    00:50
    Фото

    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Другие страны
    00:39

    Лариджани: Иран "преподаст урок" напавшим на него странам

    В регионе
    00:26
    Фото

    Через ППП "Астара" из Ирана эвакуированы гражданин Италии и 12 азербайджанцев — ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    23:55

    Глава Еврокомиссии созывает заседание в связи с событиями вокруг Ирана

    Другие страны
    23:48

    В Шамахы произошло землетрясение

    Происшествия
    23:46

    Трамп рассказал о вариантах США по выходу из конфликта с Ираном

    Другие страны
    23:45

    Эрдоган осудил атаки США и Израиля на Иран, а также удары Тегерана по странам региона

    В регионе
    Лента новостей