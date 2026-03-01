İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Digər ölkələr
    • 01 mart, 2026
    • 00:31
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    ABŞ-nin Nyu-York şəhərində yerləşən Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümünə həsr olunmuş "Xocalı xatirəsini ehtiramla yad edərək insanlıq naminə sülhün təşviqi" adlı konfrans keçirilib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, konfrans Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi dəstəyi və Azərbaycan-Amerika Gənclər Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Tədbirdə ABŞ-də təhsil alan azərbaycanlı gənclər, yerli icmanın nümayəndələri, universitet rəsmiləri və diplomatlar iştirak ediblər. Proqram Azərbaycan Amerika Gənclər Federasiyasının rəhbəri Leyla Aslanovanın mederatorluğu ilə baş tutub.

    Tədbirdə ABŞ və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib, Xocalı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

    Anım mərasimində Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev çıxış edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı tarixi faktlar haqqında ətraflı məlumat verib.

    Tədbirdə həmçinin çıxış edən BMT-nin keçmiş sözçüsü Əbdülhəmid Siyam Xocalı həqiqətlərindən, sülh və humanizm dəyərlərinin təşviqinin əhəmiyyətindən bəhs edib.

    Tədbir çərçivəsində Xocalı həqiqətlərindən bəhs edən sənədli film nümayiş olunub. Eyni zamanda, Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərən "My Way. Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq İnkişaf Mərkəzi"nin sənət direktoru Emin Quliyevin tələbələrinin Xocalıya həsr olunmuş 25 rəsm əsəri konfrans zalında sərgilənib. Rəssamın Xocalı soyqırımına ithaf etdiyi "Qəzəb" adlı büst də qonaqlara təqdim edilib.

    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib
    ABŞ Kolumbiya Universiteti Xocalı soyqırımı anım tədbiri
    Foto
    В Колумбийском университете США почтили память жертв Ходжалинского геноцида

    Son xəbərlər

    01:03

    Tramp: Endirilən zərbələr nəticəsində İran rəhbərliyinin bir çox üzvü həlak olub

    Digər ölkələr
    00:50

    İran ABŞ və İsrailə qarşı yeni raket hücumları dalğası başladıb

    Region
    00:43

    Laricani: İran ona hücum edən ölkələrə dərs verəcək

    Region
    00:31
    Foto

    Kolumbiya Universitetində Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı anım tədbiri keçirilib

    Digər ölkələr
    00:25

    Avropa Komissiyasının İranla bağlı iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    00:09
    Foto

    Bir İtaliya, 12 Azərbaycan vətəndaşı İrandan təxliyə edilib - YENİLƏNİB-2

    Region
    23:59

    Tramp: İranın bu hücumdan sonra özünə gəlməsi üçün bir neçə il lazım olacaq

    Digər ölkələr
    23:41

    Tehrana endirilən zərbələrdə Xameneinin kürəkəni və gəlini həlak olub

    Digər ölkələr
    23:26

    Şamaxıda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti