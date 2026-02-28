Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Трамп: США переправляют венесуэльскую нефть в Техас

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 05:34
    Трамп: США переправляют венесуэльскую нефть в Техас

    США взяли под свой контроль венесуэльскую нефть и переправляют ее в штат Техас.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу KIII 3 News.

    "Несколько месяцев назад мы совершили нападение на Венесуэлу, оно было очень успешным. Мы установили контроль над нефтью, мы тесно сотрудничаем с представителями Венесуэлы и уполномоченным президентом страны. Эта нефть переправляется в Техас", - сказал он.

    Напомним, что выступая 24 февраля перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", американский лидер заявил, что Венесуэла передала США 80 млн баррелей нефти для ее реализации на мировом рынке.

    Дональд Трамп США Венесуэла нефть
    Tramp: ABŞ Venesuela neftini Texasa göndərir

    Последние новости

    06:11

    Барделла раскритиковал общеевропейскую ядерную инициативу Макрона

    Другие страны
    05:56

    Убийство Пальме: ИИ подключают к делу, которое не раскрыли за 40 лет

    Другие страны
    05:34

    Трамп: США переправляют венесуэльскую нефть в Техас

    Другие страны
    05:22

    В Шамахинском районе за два дня в шестой раз зафиксировано землетрясение - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    05:17

    Суд заблокировал закон штата Вирджиния, ограничивающий доступ детей к соцсетям

    Другие страны
    05:07

    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения "Талибан"

    Другие страны
    04:53

    Канада обсудит безопасность ИИ с OpenAI после стрельбы в Британской Колумбии

    Другие страны
    04:29

    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Другие страны
    04:16

    В США призвали аль-Малики отказаться от должности премьера Ирака

    Другие страны
    Лента новостей