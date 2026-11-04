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    Зияфет Аскеров: Азербайджан и Алжир успешно взаимодействуют на международной арене

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 19:46
    Зияфет Аскеров: Азербайджан и Алжир успешно взаимодействуют на международной арене

    Недавно созданная Совместная комиссия по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Алжиром станет важной платформой для расширения товарооборота и реализации совместных инициатив.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров на мероприятии, посвященном 1 ноября - Дню революции Алжира.

    По его словам, Азербайджан и Алжир успешно сотрудничают и оказывают взаимную поддержку в рамках международных организаций, в том числе ООН, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.

    "Наше взаимодействие способствует укреплению политических связей и создает возможности для расширения сотрудничества в экономической, торговой, деловой, энергетической и других сферах. Особое значение в этом контексте имеет создание Совместной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству", - отметил Аскеров.

    Он также напомнил о визите президента Ильхама Алиева в Алжир в 2022 году, подчеркнув важность взаимных контактов на высоком уровне для развития двусторонних отношений.

    "Этот визит открыл новую страницу в отношениях между нашими странами и создал возможности для дальнейшего укрепления политического диалога", - добавил он.

    Зияфет Аскеров Организация Объединённых Наций (ООН) Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan və Əlcəzair beynəlxalq arenada uğurla əməkdaşlıq edir
    Azerbaijan–Algeria joint commission to help boost bilateral trade
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