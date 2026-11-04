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    ОПЕК: Рост расходов на морские перевозки создает угрозы для стабильности энергорынков

    Энергетика
    • 04 ноября, 2026
    • 19:43
    ОПЕК: Рост расходов на морские перевозки создает угрозы для стабильности энергорынков

    Рост расходов на морские перевозки и страхование энергоресурсов усиливает давление на мировые энергетические рынки и создает дополнительные трудности для стран-производителей и потребителей.

    Как передает Report со ссылкой на заявление ОПЕК, об этом было отмечено в ходе совместного технического семинара представителей Международного энергетического агентства (МЭА), Международного энергетического форума (МЭФ) и ОПЕК, посвященного безопасности энергетических потоков, морским маршрутам и стабильности рынков.

    Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс отметил, что морские перевозки энергоресурсов остаются одним из ключевых элементов глобальной энергетической безопасности. По его словам, в 2026 году расходы на судоходство и страхование значительно выросли и превысили треть базовой стоимости сырой нефти.

    Он добавил, что увеличение транспортных расходов и затрат, связанных с рисками, отражается на всей цепочке поставок нефти и энергоресурсов, создавая дополнительную нагрузку на экономики стран-производителей и потребителей, а также усиливая инфляционное давление на мировую экономику.

    Исполнительный директор МЭА Фатих Бирол заявил, что энергетические рынки сталкиваются с кризисом беспрецедентных масштабов, затрагивающим добычу и транспортировку нефти и газа.

    В свою очередь, генеральный секретарь МЭФ Джассим аш-Ширави отметил, что безопасный проход судов имеет решающее значение для энергетической безопасности и стабильности рынков. По его словам, перебои в судоходстве могут привести к росту расходов на энергию, продовольствие и транспорт далеко за пределами затронутого региона, причем наиболее серьезные последствия ощутят уязвимые группы населения.

    Он добавил, что сотрудничество МЭФ с МЭА и ОПЕК может способствовать укреплению диалога и прозрачности данных, восстановлению доверия, поддержке инвестиций и повышению устойчивости мировых энергетических рынков.

    Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Международное энергетическое агентство (МЭА) Морские перевозки
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