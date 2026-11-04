Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 19:27
    Гендиректор ИСЕСКО поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммед аль-Малик поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как передает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Имею честь выразить Вашему превосходительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления, пожелания постоянного мира, благополучия и процветания по случаю 8 Ноября – Дня Победы.

    Этот важный праздник отражает твердость, единство и решимость народа Азербайджана, олицетворяя в то же время ценность мира, а также стремление людей к стабильности, безопасности и процветающему будущему. Пусть дух этого дня продолжают вдохновлять Азербайджан и его народ на новые достижения!

    Мне было очень приятно принять участие в VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу – авторитетной международной платформе, содействующей взаимопониманию и наводящей мосты между культурами и цивилизациями. Для меня было особой честью быть принятым Вашим превосходительством в Баку. Эта встреча предоставила нам возможность провести ценный обмен мнениями об общих приоритетах и дальнейшем укреплении сотрудничества между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой.

    С удовлетворением отмечаем высокий уровень искренних и конструктивных отношений, сложившихся между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой. Это находит свое отражение в устойчивом сотрудничестве в продвижении возможностей образования, сохранении культурного наследия, а также развитии диалога между народами и цивилизациями. Убежден, что это партнерство будет и впредь последовательно углубляться, расширяя сферу своего охвата и открывая новые возможности для реализации совместных инициатив, направленных на служение интересам государств-членов и внесение весомого вклада в построение более мирного и гармоничного мира.

    Ваше превосходительство, прошу принять мое глубочайшее почтение, еще раз желаю дружественному народу Азербайджана постоянного мира, благополучия и процветания".

    Салим бин Мухаммед аль-Малик Ильхам Алиев Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО) 8 Ноября - День Победы Поздравительное письмо
    ICESCO-nun Baş direktoru Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
    ICESCO chief congratulates President Ilham Aliyev on Victory Day
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