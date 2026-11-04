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    Каллас: ЕС рассчитывает, что на переговорах по Украине будут учтены требования к России

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 19:06
    Каллас: ЕС рассчитывает, что на переговорах по Украине будут учтены требования к России

    Евросоюз рассчитывает, что на проходящих 4 ноября в Брюсселе переговорах по Украине будет учтена согласованная странами ЕС позиция относительно требований к России.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

    "Я рассчитываю, что участники переговоров действительно учтут документ относительно требований к России, который мы согласовали с министрами иностранных дел ЕС", - сказала Каллас.

    По ее словам, до сих пор переговорный процесс был сосредоточен преимущественно на уступках, которых ожидают от Украины. В этой связи Евросоюз подготовил перечень максимальных требований к России, чтобы обеспечить более сбалансированный подход к переговорам.

    "Россия по-прежнему выдвигает свои максимальные требования. С нашей стороны также должны быть требования, чтобы начать переговоры на равных условиях", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

    Каллас выразила надежду, что позиция Евросоюза будет учтена участниками встречи советников по национальной безопасности.

    Как сообщалось ранее, 4 ноября Еврокомиссия проводит в Брюсселе встречу с представителями Украины, США, НАТО, Франции, Германии, Великобритании и Всемирного банка, посвященную послевоенному восстановлению и экономическому развитию Украины.

    В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз рассчитывает на максимально быстрое продвижение Украины к членству в объединении, в том числе с учетом ее вклада в европейскую безопасность.

    Кая Каллас Европейский союз (ЕС) Еврокомиссия Российско-украинский конфликт
    Kallas: Aİ Ukrayna ilə bağlı danışıqlarda Rusiyaya irəli sürülən tələblərin nəzərə alınacağına ümid edir
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