Каллас: ЕС рассчитывает, что на переговорах по Украине будут учтены требования к России

Евросоюз рассчитывает, что на проходящих 4 ноября в Брюсселе переговорах по Украине будет учтена согласованная странами ЕС позиция относительно требований к России.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Я рассчитываю, что участники переговоров действительно учтут документ относительно требований к России, который мы согласовали с министрами иностранных дел ЕС", - сказала Каллас.

По ее словам, до сих пор переговорный процесс был сосредоточен преимущественно на уступках, которых ожидают от Украины. В этой связи Евросоюз подготовил перечень максимальных требований к России, чтобы обеспечить более сбалансированный подход к переговорам.

"Россия по-прежнему выдвигает свои максимальные требования. С нашей стороны также должны быть требования, чтобы начать переговоры на равных условиях", - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Каллас выразила надежду, что позиция Евросоюза будет учтена участниками встречи советников по национальной безопасности.

Как сообщалось ранее, 4 ноября Еврокомиссия проводит в Брюсселе встречу с представителями Украины, США, НАТО, Франции, Германии, Великобритании и Всемирного банка, посвященную послевоенному восстановлению и экономическому развитию Украины.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Евросоюз рассчитывает на максимально быстрое продвижение Украины к членству в объединении, в том числе с учетом ее вклада в европейскую безопасность.