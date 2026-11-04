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    Посол: Азербайджан и Алжир обладают потенциалом для расширения энергосотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 19:32
    Посол: Азербайджан и Алжир обладают потенциалом для расширения энергосотрудничества

    Азербайджан и Алжир, являясь стратегически важными производителями и поставщиками энергоресурсов, обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и сфере возобновляемой энергетики.

    Как передает Report, об этом заявила посол Алжира в Азербайджане Закия Игиль на мероприятии, посвященном Дню революции 1 ноября.

    "Мы приветствуем ратификацию в этом году Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Наша общая цель - расширять взаимодействие за пределы энергетического сектора. Создание в этом году Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству стало важным шагом в этом направлении", - сказала посол.

    Закия Игиль напомнила, что первое заседание комиссии планируется провести в Баку в первой половине 2027 года.

    "Уверена, что, опираясь на историческую дружбу и взаимодополняющий потенциал экономик наших стран, Алжир и Азербайджан продолжат развивать динамичное, диверсифицированное и взаимовыгодное партнерство", - добавила она.

    Посол также отметила, что двустороннее партнерство получило новый импульс благодаря политическому диалогу, межпарламентским обменам, укреплению культурных связей, а также плодотворному взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.

    Закия Игиль Энергосотрудничество Азербайджано-алжирские отношения
    Səfir: Azərbaycan və Əlcəzair enerji əməkdaşlığını genişləndirmək potensialına malikdir
    Azerbaijan and Algeria see significant potential for energy cooperation
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