Посол: Азербайджан и Алжир обладают потенциалом для расширения энергосотрудничества

Азербайджан и Алжир, являясь стратегически важными производителями и поставщиками энергоресурсов, обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в нефтегазовой отрасли, нефтехимии и сфере возобновляемой энергетики.

Как передает Report, об этом заявила посол Алжира в Азербайджане Закия Игиль на мероприятии, посвященном Дню революции 1 ноября.

"Мы приветствуем ратификацию в этом году Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Наша общая цель - расширять взаимодействие за пределы энергетического сектора. Создание в этом году Совместной комиссии по торговому, экономическому, научному и техническому сотрудничеству стало важным шагом в этом направлении", - сказала посол.

Закия Игиль напомнила, что первое заседание комиссии планируется провести в Баку в первой половине 2027 года.

"Уверена, что, опираясь на историческую дружбу и взаимодополняющий потенциал экономик наших стран, Алжир и Азербайджан продолжат развивать динамичное, диверсифицированное и взаимовыгодное партнерство", - добавила она.

Посол также отметила, что двустороннее партнерство получило новый импульс благодаря политическому диалогу, межпарламентским обменам, укреплению культурных связей, а также плодотворному взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.