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    Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 19:56
    Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи

    Румынская компания Nuclearelectrica приступила к процедурам по повторному подключению первого энергоблока атомной электростанции "Чернаводэ" к национальной энергосистеме Румынии.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, синхронизация блока с сетью запланирована на 6 ноября, а выход на полную мощность - на 7 ноября.

    Оба реактора единственной в Румынии АЭС были полностью остановлены летом 2026 года из-за критического обмеления Дуная, вода которого используется для охлаждения систем станции. Недавние дожди позволили притоку воды в реке достичь минимально допустимого уровня для безопасного возобновления работы.

    В компании заявили, что возврат энергоблока в строй имеет решающее значение для обеспечения энергетической безопасности страны. При этом возобновление работы первого реактора потребует больших объемов воды, что временно снизит ее уровень в водозаборном бассейне. По этой причине запуск второго энергоблока АЭС откладывается до дальнейшего устойчивого подъема уровня Дуная.

    Атомная электростанция (АЭС) атомные энергоблоки Румыния
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