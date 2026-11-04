Румыния приступила к перезапуску первого энергоблока АЭС после засухи

Румынская компания Nuclearelectrica приступила к процедурам по повторному подключению первого энергоблока атомной электростанции "Чернаводэ" к национальной энергосистеме Румынии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, синхронизация блока с сетью запланирована на 6 ноября, а выход на полную мощность - на 7 ноября.

Оба реактора единственной в Румынии АЭС были полностью остановлены летом 2026 года из-за критического обмеления Дуная, вода которого используется для охлаждения систем станции. Недавние дожди позволили притоку воды в реке достичь минимально допустимого уровня для безопасного возобновления работы.

В компании заявили, что возврат энергоблока в строй имеет решающее значение для обеспечения энергетической безопасности страны. При этом возобновление работы первого реактора потребует больших объемов воды, что временно снизит ее уровень в водозаборном бассейне. По этой причине запуск второго энергоблока АЭС откладывается до дальнейшего устойчивого подъема уровня Дуная.