Шавкат Мирзиёев направился в Казахстан для участия во встрече лидеров стран ЦА

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-6 ноября посетит Астану с рабочим визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Отмечается, что Мирзиёев примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии в рамках Акабского процесса.

Участники встречи обсудят вопросы обеспечения безопасности в сфере искусственного интеллекта, противодействия его использованию в террористических и экстремистских целях, а также укрепления международного и регионального сотрудничества в реагировании на новые технологические вызовы и угрозы.

Акабский процесс - международная инициатива, выдвинутая королем Иордании Абдаллой II в 2015 году. Она направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обмен опытом и координацию совместных усилий в сфере безопасности.