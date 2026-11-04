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    Шавкат Мирзиёев направился в Казахстан для участия во встрече лидеров стран ЦА

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 18:44
    Шавкат Мирзиёев направился в Казахстан для участия во встрече лидеров стран ЦА

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-6 ноября посетит Астану с рабочим визитом по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и короля Иордании Абдаллы II.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

    Отмечается, что Мирзиёев примет участие во встрече лидеров стран Центральной Азии в рамках Акабского процесса.

    Участники встречи обсудят вопросы обеспечения безопасности в сфере искусственного интеллекта, противодействия его использованию в террористических и экстремистских целях, а также укрепления международного и регионального сотрудничества в реагировании на новые технологические вызовы и угрозы.

    Акабский процесс - международная инициатива, выдвинутая королем Иордании Абдаллой II в 2015 году. Она направлена на укрепление международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, обмен опытом и координацию совместных усилий в сфере безопасности.

    Шавкат Мирзиёев Касым-Жомарт Токаев Абдалла II Борьба с терроризмом Узбекистан Казахстан Иордания
    Şavkat Mirziyoyev Mərkəzi Asiya ölkələri liderlərinin görüşündə iştirak üçün Qazaxıstana yola düşüb
    Uzbek president to attend counterterrorism talks in Kazakhstan
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