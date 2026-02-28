İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Tramp İran hərbçilərini təslim olmağa çağırıb

    Region
    • 28 fevral, 2026
    • 12:14
    Tramp İran hərbçilərini təslim olmağa çağırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İran hərbçilərini silahı yerə qoymağa çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bunu bu günkü bəyanatında deyib.

    "İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun, silahlı qüvvələrin və İran polisinin üzvlərinə müraciət edərək deyirəm: silahı yerə qoyun və tam toxunulmazlıq əldə edin. Əks halda sizi qaçılmaz məhv gözləyir. Müqavimətdən imtina etsəniz, sizinlə ədalətli davranılacaq", - Tramp deyib.

    Bundan əlavə, o həmçinin İranda hakimiyyət dəyişikliyinə ümid bəslədiyini bəyan edib.

    İrana hərbi zərbələr
    Трамп призвал иранских военных сложить оружие
    Trump calls on Iranian military to lay down arms

