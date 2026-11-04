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    Kəmaləddin Heydərov: Yanğın və xilasetmə idmanı kimi yarışlar ölkələr arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir

    Xarici siyasət
    • 04 noyabr, 2026
    • 19:58
    Kəmaləddin Heydərov: Yanğın və xilasetmə idmanı kimi yarışlar ölkələr arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir

    Yanğın və xilasetmə idmanı kimi yarışlar ölkələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qabaqcıl təcrübənin paylaşılması və peşəkar qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri fövqəladə hallar naziri naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Bakıda keçirilən yanğın və xilasetmə idmanı üzrə kişilər arasında XXI, qadınlar arasında XII dünya çempionatının açılış mərasimi zamanı bildirib.

    O deyib ki, yanğın və xilasetmə idmanı üzrə dünya çempionatının həm kişilər, həm də qadınlar arasında keçirilməsi idmançılar üçün bərabər imkanların yaradır:

    "Yanğın xilasetmə idman növünün inkişafı sağlam həyat tərzinin təbliğinə, yanğınsöndürmə və xilasetmə peşələrinin nüfuzunun yüksəlməsinə, eləcə də gənc nəslin idmana və cəmiyyətə xidmətə marağının artmasına xidmət edəcək. Bu səviyyəli idman yarışları ölkələr arasında əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsi, qabaqcıl təcrübənin paylaşılması və peşəkar qarşılıqlı fəaliyyətin inkişaf etdirilməsi üçün əlavə imkanlar yaradır. Hər birinizə öz gücünüzə inam, dözümlülük, yüksək mübarizə əzmi və uğurlu nəticələr arzulayıram".

    Kəmaləddin Heydərov Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами
    Minister: Heydarov: Fire and rescue competitions strengthen international cooperation
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