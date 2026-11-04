Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами

Соревнования по пожарно-спасательному спорту создают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена передовым опытом и развития профессионального взаимодействия.

Как сообщает Report,об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров на церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в Баку.

Он отметил, что проведение чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту как среди мужчин, так и среди женщин создает равные возможности для спортсменов:

"Развитие пожарно-спасательного вида спорта будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, повышению престижа профессий пожарных и спасателей, а также росту интереса молодого поколения к спорту и служению обществу. Спортивные соревнования такого уровня создают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена передовым опытом и развития профессионального взаимодействия".

Министр пожелал спортсменам уверенности в своих силах, выносливости, высокого боевого духа и успешных результатов.