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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 20:16
    Кямаледдин Гейдаров: Соревнования по пожарно-спасательному спорту укрепляют связи между странами

    Соревнования по пожарно-спасательному спорту создают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена передовым опытом и развития профессионального взаимодействия.

    Как сообщает Report,об этом сказал министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров на церемонии открытия XXI чемпионата мира среди мужчин и XII чемпионата мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту в Баку.

    Он отметил, что проведение чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту как среди мужчин, так и среди женщин создает равные возможности для спортсменов:

    "Развитие пожарно-спасательного вида спорта будет способствовать пропаганде здорового образа жизни, повышению престижа профессий пожарных и спасателей, а также росту интереса молодого поколения к спорту и служению обществу. Спортивные соревнования такого уровня создают дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между странами, обмена передовым опытом и развития профессионального взаимодействия".

    Министр пожелал спортсменам уверенности в своих силах, выносливости, высокого боевого духа и успешных результатов.

    Кямаледдин Гейдаров МЧС Азербайджана
    Kəmaləddin Heydərov: Yanğın və xilasetmə idmanı kimi yarışlar ölkələr arasında əməkdaşlığı möhkəmləndirir
    Minister: Heydarov: Fire and rescue competitions strengthen international cooperation
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