Трамп призвал иранских военных сложить оружие
В регионе
- 28 февраля, 2026
- 12:11
Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие.
Как сообщает Report, об этом американский лидер сказал в своем сегодняшнем заявлении.
"Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана, я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность. В противном случае вас ждет неминуемая гибель. С вами будут обращаться справедливо, если вы откажетесь от сопротивления", - сказал Трамп.
Кроме того он также заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране.
