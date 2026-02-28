Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией удары по Ирану
    Президент США Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер сказал в своем сегодняшнем заявлении.

    "Обращаясь к членам Корпуса стражей исламской революции, вооруженных сил и полиции Ирана, я говорю: сложите оружие и получите полную неприкосновенность. В противном случае вас ждет неминуемая гибель. С вами будут обращаться справедливо, если вы откажетесь от сопротивления", - сказал Трамп.

    Кроме того он также заявил, что рассчитывает на смену власти в Иране.

