Король Иордании и президент Таджикистана посетят Казахстан

Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетит Казахстан с официальным визитом 5-6 ноября.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Кроме того, 5-7 ноября Казахстан с официальным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

Также 6 ноября в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.