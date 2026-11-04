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    Король Иордании и президент Таджикистана посетят Казахстан

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 17:09
    Король Иордании и президент Таджикистана посетят Казахстан

    Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн посетит Казахстан с официальным визитом 5-6 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

    По его словам, визит состоится по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В ходе переговоров на высшем уровне стороны обсудят перспективы расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

    Кроме того, 5-7 ноября Казахстан с официальным визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Лидеры двух стран рассмотрят вопросы дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений.

    Также 6 ноября в Астане состоится саммит Акабского процесса с участием глав ряда государств.

    Касым-Жомарт Токаев Абдалла II Эмомали Рахмон Айбек Смадияров Казахстан Таджикистан Иордания
    İordaniya kralı və Tacikistan Prezidenti Qazaxıstana səfər edəcəklər
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