İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    İordaniya kralı və Tacikistan Prezidenti Qazaxıstana səfər edəcəklər

    Region
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:50
    İordaniya kralı və Tacikistan Prezidenti Qazaxıstana səfər edəcəklər

    İordaniya kralı II Abdullah ibn əl-Hüseyn noyabrın 5-6-da Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Qazaxıstan Prezidentinin mətbuat katibi Aybek Smadiyarov açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, səfər Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin dəvəti ilə həyata keçiriləcək. Yüksək səviyyəli danışıqlar zamanı tərəflər ticari-iqtisadi, investisiya və mədəni-humanitar sahələrdə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsi perspektivlərini müzakirə edəcəklər.

    Bundan başqa, noyabrın 5-7-də Tacikistan Prezidenti Emoməli Rəhmon Qazaxıstana rəsmi səfər edəcək. İki ölkənin liderləri strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi məsələlərini nəzərdən keçirəcəklər.

    Həmçinin noyabrın 6-da Astanada bir sıra dövlət başçılarının iştirakı ilə Akaba prosesinin sammiti keçiriləcək.

    Kasım-Jomart Tokayev Kral II Abdullah ibn Al Hüseyn
    Король Иордании и президент Таджикистана посетят Казахстан
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    08:54
    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.11.2026)
    Maliyyə
    08:52
    Video
    Türkiyədə keçirilən əməliyyatlarda 12 nəfər saxlanılıb
    Region
    08:30
    ABŞ-də bir gündə üç nəfər edam edilib
    Digər ölkələr
    08:15
    Beynəlxalq axtarışda olan şəxs Almaniyadan Azərbaycana gətirilib
    Hadisə
    08:10
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    İnfrastruktur
    08:03
    Demokratlar Kanada mallarına qoyulan rüsumları ləğv etmək istəyirlər
    Digər ölkələr
    08:00
    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür
    Media
    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti