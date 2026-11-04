Баку и Таллин обсудили перспективы сотрудничества в транспорте, ИИ и торговле
- 04 ноября, 2026
- 17:12
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Азербайджан и Эстония обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта, логистики, торговли, цифрового развития и инноваций.
Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".
Обсуждения состоялись на IV заседании азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Набиев отметил, что во встрече приняли участие министр юстиции и цифрового развития Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел этой страны Маргус Цахкна.
"Мы также обменялись мнениями о развитии искусственного интеллекта, цифрового правительства, технологического предпринимательства и региональных транспортных связей, обсудили перспективы сотрудничества в областях энергетики, торговли и образования", - говорится в публикации.
Министр подчеркнул, что по итогам встречи был подписан протокол, отражающий обсуждавшиеся вопросы.