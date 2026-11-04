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    Баку и Таллин обсудили перспективы сотрудничества в транспорте, ИИ и торговле

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2026
    • 17:12
    Баку и Таллин обсудили перспективы сотрудничества в транспорте, ИИ и торговле

    Азербайджан и Эстония обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта, логистики, торговли, цифрового развития и инноваций.

    Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

    Обсуждения состоялись на IV заседании азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Набиев отметил, что во встрече приняли участие министр юстиции и цифрового развития Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел этой страны Маргус Цахкна.

    "Мы также обменялись мнениями о развитии искусственного интеллекта, цифрового правительства, технологического предпринимательства и региональных транспортных связей, обсудили перспективы сотрудничества в областях энергетики, торговли и образования", - говорится в публикации.

    Министр подчеркнул, что по итогам встречи был подписан протокол, отражающий обсуждавшиеся вопросы.

    Рашад Набиев Маргус Цахкна Искусственный интеллект (ИИ) Транспортная инфраструктура Эстония
    Azərbaycan Estoniya ilə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib
    Baku, Tallinn mull co-op prospects in transport, AI, trade
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