Баку и Таллин обсудили перспективы сотрудничества в транспорте, ИИ и торговле

Азербайджан и Эстония обсудили возможности расширения сотрудничества в сфере транспорта, логистики, торговли, цифрового развития и инноваций.

Как сообщает Report, об этом написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на своей странице в соцсети "X".

Обсуждения состоялись на IV заседании азербайджано-эстонской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Набиев отметил, что во встрече приняли участие министр юстиции и цифрового развития Эстонии Лийза-Ли Пакоста и министр иностранных дел этой страны Маргус Цахкна.

"Мы также обменялись мнениями о развитии искусственного интеллекта, цифрового правительства, технологического предпринимательства и региональных транспортных связей, обсудили перспективы сотрудничества в областях энергетики, торговли и образования", - говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что по итогам встречи был подписан протокол, отражающий обсуждавшиеся вопросы.