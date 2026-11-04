Завтра в Азербайджане ожидается сильный ветер - Предупреждение

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана с вечера 5 ноября до утра 6 ноября ожидается сильный ветер.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в связи с этим объявлены желтый и оранжевый уровни погодной опасности.

Согласно объявленному оранжевому уровню погодной опасности, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Нефтчале, Сальяне, Гаджигабуле, Мингячевире, Нафталане, Горанбое, Дашкесане и Агстафе ожидается северо-западный ветер с порывами до 20,8-28,4 м/с.

В Кяльбаджаре, Лачыне, Джебраиле, Зангилане, Губе, Гусаре, Хачмазе, Шабране, Сиязане, Хызы, Шамахы, Гобустане, Билясуваре, Джалилабаде, Лерике, Ярдымлы, Газахе, Товузе, Шамкире, Гяндже, Самухе, Гёйгёле, Гедабеке, Ширване, Евлахе, Тертере, Агдаме и Барде ожидается западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с, что соответствует желтому уровню погодной опасности.