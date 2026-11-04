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    Проект Белграда и Баку по строительству газовой станции вынесен на общественное обсуждение

    Энергетика
    • 04 ноября, 2026
    • 17:06
    Проект Белграда и Баку по строительству газовой станции вынесен на общественное обсуждение

    Проект строительства газовой электростанции мощностью до 500 МВт в окрестностях сербского города Ниш представлен для общественного обсуждения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на сербские СМИ.

    Управление по градостроительному планированию и строительству города Ниш сообщило о начале раннего общественного ознакомления с Планом детальной регулировки, предусматривающим возведение электростанции, работающей на природном газе, в окрестностях Ниша. Планом детальной регулировки охвачена территория на левобережье реки Южная Морава в пределах кадастровых общин Лалинац и Крушце. Речь идет об участке площадью порядка 68,75 гектара с валовой полезной площадью 825 000 квадратных метров. Общественное ознакомление с материалами продлится до 10 ноября.

    Как следует из проектной документации, суммарная полезная энергетическая мощность проектируемой установки составит ориентировочно 500-650 МВт, включая не менее 350–500 МВт чистой электрической мощности и около 150 МВт полезной тепловой мощности. Произведенная электроэнергия будет подаваться в магистральную сеть при уровне напряжения 400 кВ, тогда как тепловая энергия через теплообменный пункт будет направляться в систему теплоснабжения Ниша.

    В зимний период электростанция будет функционировать в когенерационном режиме, при котором производство электрической и тепловой энергии окажется взаимосвязано посредством состояния парового цикла и актуальных потребностей теплосети. Летом объект будет задействован главным образом для генерации электроэнергии. Площадка газовой станции образует обособленную функциональную зону с ограниченным доступом. На ее территории разместятся технологические трубопроводы, регулирующая и предохранительная арматура, контрольно-измерительное оборудование, дренажные и сбросные линии, система детектирования утечек газа, электротехнические и управляющие системы, а также площадки подъезда для проведения технического обслуживания. Кроме того, указывается, что в рамках проекта плана будут выделены площади для основной системы охлаждения и коридоры для прокладки трубопроводов.

    Реализация проекта ведется на основе партнерства сербских государственных энергетических компаний Elektroprivreda Srbije (EPS) и Srbijagas с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR). Акционерное соглашение между участниками было подписано 30 сентября. Документ предполагает учреждение совместного предприятия, где сербской стороне в совокупности принадлежит 50% акций, а SOCAR - остальные 50%.

    Участники проекта намерены завершить строительство к 2030 году. Вместе с тем объем инвестиций, окончательная модель финансирования и коммерческие условия на данный момент еще не определены.

    Газовая электростанция в Нише Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Сербия Elektroprivreda Srbije (EPS) Srbijagas
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