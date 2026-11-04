В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов

В Азербайджане уничтожили 10 059 упаковок БАДов турецкого производства: содержание ряда компонентов в ней оказалось ниже нормы.

Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, нарушения выявлены при лабораторных исследованиях двух наименований импортированной продукции.

В партии из 5 059 единиц продукции под торговой маркой Nosetin обнаружено пониженное содержание L-карнитина и цитиколина. Продукция произведена компанией Honor İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.

Аналогичные нарушения выявлены в партии из 5 000 единиц продукции Magintens производства Aspar İlaç Kozmetik Gida Sanayi A.Ş.

"В соответствии с требованиями законодательства обе партии продукции не были допущены к обращению и были уничтожены", - сообщили в агентстве.