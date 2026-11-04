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    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов

    Здоровье
    • 04 ноября, 2026
    • 17:08
    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов

    В Азербайджане уничтожили 10 059 упаковок БАДов турецкого производства: содержание ряда компонентов в ней оказалось ниже нормы.

    Как сообщили Report в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, нарушения выявлены при лабораторных исследованиях двух наименований импортированной продукции.

    В партии из 5 059 единиц продукции под торговой маркой Nosetin обнаружено пониженное содержание L-карнитина и цитиколина. Продукция произведена компанией Honor İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti.

    Аналогичные нарушения выявлены в партии из 5 000 единиц продукции Magintens производства Aspar İlaç Kozmetik Gida Sanayi A.Ş.

    "В соответствии с требованиями законодательства обе партии продукции не были допущены к обращению и были уничтожены", - сообщили в агентстве.

    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов
    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов
    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов
    В Азербайджане уничтожили более 10 тыс. упаковок турецких БАДов

    Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) БАДы
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    Türkiyədən Azərbaycana gətirilən 10 mindən çox bioloji aktiv qida məhsulu məhv edilib
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