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    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 16:53
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития

    В Баку обсуждено развитие отчетности в сфере устойчивого развития в Азербайджане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Британско-азербайджанскую торговую палату (BCCA).

    Дискуссии состоялись в рамках панели "Отчетность по устойчивому развитию в Азербайджане: оценка текущего состояния и укрепление готовности", организованной Комитетом по устойчивому развитию и энергетике BCCA совместно с Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

    На мероприятии также обсуждены трудности, с которыми сталкиваются компании в этой сфере, и перспективы дальнейшего развития. Участники обменялись мнениями о подготовке данных по устойчивому развитию и их использовании при принятии решений.

    Были представлены основные результаты глобального исследования ACCA по отчетности в сфере устойчивого развития. Исследование оценивает уровень готовности организаций к подготовке и использованию данных по устойчивому развитию.

    "Это наше первое совместное мероприятие с Британско-азербайджанской торговой палатой по теме отчетности в сфере устойчивого развития в Азербайджане. Надеемся, что это мероприятие станет началом более широкого диалога по повестке устойчивого развития между деловым сообществом, государственным сектором и профессиональными организациями", - заявила руководитель по связям с общественностью ACCA в Евразии Гаухар Аширбекова.

    После презентации состоялась панельная дискуссия, на которой обсуждены развитие отчетности по устойчивому развитию, укрепление готовности компаний в этой сфере и опыт различных секторов.

    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития
    В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития

    Устойчивое развитие Азербайджано-британские отношения
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    Development of sustainability reporting in Azerbaijan discussed
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