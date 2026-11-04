В Баку обсудили развитие отчетности в сфере устойчивого развития

В Баку обсуждено развитие отчетности в сфере устойчивого развития в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Британско-азербайджанскую торговую палату (BCCA).

Дискуссии состоялись в рамках панели "Отчетность по устойчивому развитию в Азербайджане: оценка текущего состояния и укрепление готовности", организованной Комитетом по устойчивому развитию и энергетике BCCA совместно с Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA).

На мероприятии также обсуждены трудности, с которыми сталкиваются компании в этой сфере, и перспективы дальнейшего развития. Участники обменялись мнениями о подготовке данных по устойчивому развитию и их использовании при принятии решений.

Были представлены основные результаты глобального исследования ACCA по отчетности в сфере устойчивого развития. Исследование оценивает уровень готовности организаций к подготовке и использованию данных по устойчивому развитию.

"Это наше первое совместное мероприятие с Британско-азербайджанской торговой палатой по теме отчетности в сфере устойчивого развития в Азербайджане. Надеемся, что это мероприятие станет началом более широкого диалога по повестке устойчивого развития между деловым сообществом, государственным сектором и профессиональными организациями", - заявила руководитель по связям с общественностью ACCA в Евразии Гаухар Аширбекова.

После презентации состоялась панельная дискуссия, на которой обсуждены развитие отчетности по устойчивому развитию, укрепление готовности компаний в этой сфере и опыт различных секторов.