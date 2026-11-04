Али Асадов провел встречу с делегацией участников ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию, прибывшую в страну в связи с проводимыми в Баку XXI мужским и XII женским чемпионатами мира по пожарно-спасательному спорту.

Как сообщили Report в Кабинете министров, в состав делегации входят министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, а также президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

На встрече отмечалась значимость организации мирового первенства по пожарно-спасательному спорту в Баку. Была высказана убежденность в том, что соревнования внесут вклад в развитие данного вида спорта и расширение обмена профессиональным опытом между странами-участницами.

Участники встречи обсудили вопросы развития пожарно-спасательного спорта и дальнейшего расширения международного сотрудничества в этой области.