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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Али Асадов провел встречу с делегацией участников ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2026
    • 17:04
    Али Асадов провел встречу с делегацией участников ЧМ по пожарно-спасательному спорту

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов принял делегацию, прибывшую в страну в связи с проводимыми в Баку XXI мужским и XII женским чемпионатами мира по пожарно-спасательному спорту.

    Как сообщили Report в Кабинете министров, в состав делегации входят министр гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий России, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси, первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Кыргызстана, а также президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей.

    На встрече отмечалась значимость организации мирового первенства по пожарно-спасательному спорту в Баку. Была высказана убежденность в том, что соревнования внесут вклад в развитие данного вида спорта и расширение обмена профессиональным опытом между странами-участницами.

    Участники встречи обсудили вопросы развития пожарно-спасательного спорта и дальнейшего расширения международного сотрудничества в этой области.

    Али Асадов Спасатели МЧС Пожарные
    Фото
    Əli Əsədov Rusiya, Belarus, Özbəkistan və Qırğızıstan rəsmiləri ilə görüşüb
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