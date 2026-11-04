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    Казахстан готов поставлять в Израиль до 500 тыс. т пшеницы через Азербайджан и Грузию

    Инфраструктура
    • 04 ноября, 2026
    • 16:48
    Казахстан готов поставлять в Израиль до 500 тыс. т пшеницы через Азербайджан и Грузию

    Продовольственная корпорация Казахстана предложила поставить на рынок Израиля продовольственную пшеницу через территории Азербайджана и Грузии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Казахстана, данный вопрос обсуждался 10-ом заседании казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев подчеркнул, что продкорпорация готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка.

    "При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря", - говорится в сообщении Минсельхоза.

    Поставки продовольственных продуктов Продовольственная пшеница Государство Израиль Казахстан
    Qazaxıstan Azərbaycan ərazisilə İsrailə 500 min ton buğda çatdırmağa hazırdır
    Kazakhstan ready to supply Israel with up to 500,000 tonnes of wheat via Azerbaijan and Georgia
    44 filmi
    44 filmi

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