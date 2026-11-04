Казахстан готов поставлять в Израиль до 500 тыс. т пшеницы через Азербайджан и Грузию

Продовольственная корпорация Казахстана предложила поставить на рынок Израиля продовольственную пшеницу через территории Азербайджана и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Казахстана, данный вопрос обсуждался 10-ом заседании казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Самат Теньбаев подчеркнул, что продкорпорация готова рассмотреть заключение долгосрочных контрактов на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы и другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка.

"При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего наращивания экспорта остается логистика. В качестве возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложено рассмотреть транспортный коридор через Азербайджан и Грузию, а также альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря", - говорится в сообщении Минсельхоза.