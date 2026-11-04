İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Qazaxıstan Azərbaycan ərazisilə İsrailə 500 min ton buğda çatdırmağa hazırdır

    ASK
    • 04 noyabr, 2026
    • 17:01
    Qazaxıstan Azərbaycan ərazisilə İsrailə 500 min ton buğda çatdırmağa hazırdır

    Qazaxıstanın Ərzaq Korporasiyası Azərbaycan və Gürcüstan ərazilərindən keçməklə İsrail bazarına ərzaq buğdası tədarük etməyi təklif edib.

    "Report" Qazaxıstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu məsələ ticarət və iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Qazaxıstan-İsrail Hökumətlərarası Komissiyasının 10-cu iclasında müzakirə olunub.

    "Prodkorporasiya" SC-nin İdarə Heyəti sədrinin müavini Samat Tenbayev vurğulayıb ki, ərzaq korporasiyası İsrail bazarının tələbatını nəzərə alaraq, 200-500 min ton ərzaq buğdasının və digər kənd təsərrüfatı məhsullarının tədarükünə dair uzunmüddətli müqavilələrin bağlanmasını nəzərdən keçirməyə hazırdır.

    "Bununla belə, logistika ixracın daha da artırılmasının əsas məsələlərindən biri olaraq qalır. Qazaxıstan məhsullarının israilli tərəfdaşlara çatdırılmasının mümkün marşrutları kimi Azərbaycan və Gürcüstandan keçən nəqliyyat dəhlizini, həmçinin Baltik dənizi limanlarından istifadə etməklə alternativ istiqamətləri nəzərdən keçirmək təklif olunub", - Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    Qazaxıstan İsrail Dövləti Gürcüstan
    Казахстан готов поставлять в Израиль до 500 тыс. т пшеницы через Азербайджан и Грузию
    Kazakhstan ready to supply Israel with up to 500,000 tonnes of wheat via Azerbaijan and Georgia
    44 filmi
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    07:20
    Yeni Zelandiya sahillərində onlarla qara delfin ölüb
    Digər ölkələr
    06:42
    Tramp seçkilərdən sonra İranla bağlı ilk müşavirəni keçirib
    Digər ölkələr
    06:15
    Sorğu: Makrona etimad səviyyəsi Ollandın antirekordundan da aşağı düşüb
    Digər ölkələr
    05:45
    Egey dənizində zəlzələ olub
    Region
    05:26
    "Reuters": Ukrayna və ABŞ-nin "Starshield"dən istifadə ilə bağlı müqaviləsinin müddəti 2027-ci ildə başa çatır
    Digər ölkələr
    04:57
    Rubio: Vens prezident seçkilərində iştirak etsə, onu dəstəkləyəcəyəm
    Digər ölkələr
    04:07
    Foto
    Türkiyənin sabiq naziri Fatma Betül Sayan Kaya həbs edilib
    Region
    03:44
    Heqset: Konqresdə mənim istefama nail ola bilməyəcəklər
    Digər ölkələr
    03:03
    Kuşner: ABŞ və müttəfiqləri Avropaya dair məzmunlu məsləhətləşmələr aparıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti