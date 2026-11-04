В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 61 тыс.
Финансы
- 04 ноября, 2026
- 17:10
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Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана на сегодняшний день выдал 61 010 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 194,376 млн манатов.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.
Кроме того, до настоящего времени 10 104 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.
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