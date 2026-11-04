В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 61 тыс.

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана на сегодняшний день выдал 61 010 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 194,376 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.

Кроме того, до настоящего времени 10 104 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.