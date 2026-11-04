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    В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 61 тыс.

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 17:10
    В Азербайджане число ипотечных кредитов по гослинии превысило 61 тыс.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана на сегодняшний день выдал 61 010 заемщикам кредиты на сумму 4 млрд 194,376 млн манатов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Фонда.

    Кроме того, до настоящего времени 10 104 квартиры были реализованы путем сдачи в аренду.

    Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Ипотечное кредитование
    Azərbaycanda dövlət xəttilə verilən ipoteka kreditlərinin sayı 61 mini ötüb
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