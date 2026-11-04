"Şamaxı"nın futbolçusu Abdul Raşid Mumini Benin milli komandasına dəvət alıb
Futbol
- 04 noyabr, 2026
- 19:38
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"Şamaxı"nın futbolçusu Abdul Raşid Mumini Benin milli komandasına dəvət alıb.
Bu barədə "Report"a Premyer Liqa təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
22 yaşlı müdafiəçi Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində Mərkəzi Afrika Respublikası millisinə qarşı keçiriləcək oyunlar üçün Benin millisinin heyətinə çağırılıb.
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