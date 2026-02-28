ABŞ Pakistanın "Taliban"dan özünü müdafiə hüququnu dəstəkləyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 06:13
    ABŞ Pakistanın Talibandan özünü müdafiə hüququnu dəstəkləyib

    İslamabadın qonşu ölkələrin açıq müharibə vəziyyətində olduğunu bildirməsindən sonra ABŞ dünən Pakistanın Əfqanıstanda "Taliban"ın hücumlarından özünü müdafiə etmək hüququnu dəstəklədiyini bildirib.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndəsinin yazılı açıqlamasında bildirilib.

    "Amerika Birləşmiş Ştatları Pakistanın qlobal terror təşkilatı kimi tanınan Talibanın hücumlarından özünü müdafiə etmək hüququnu dəstəkləyir", - deyə bəyanatda bildirilib.

    Pakistan nüvə silahına malikdir və hərbi imkanları Əfqanıstandan xeyli üstündür. Eyni zamanda, "Taliban", Amerika qoşunlarının xaosla geri çəkilməsindən sonra 2021-ci ildə hakimiyyəti bərpa etməzdən əvvəl ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi qüvvələrə qarşı onilliklər boyu davam edən döyüşlərlə inkişaf etmiş yüksək səviyyəli partizan müharibəsi bacarıqlarına malikdir.

    ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton gərginliyin artmasından və Pakistanla Əfqanıstan "Taliban"ı arasında hərbi toqquşmaların baş verməsindən xəbərdardır və ABŞ insan itkisindən kədərlənir.

    Hər iki tərəf döyüşlərdə xeyli itki verdiyini bildirib və Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Məhəmməd Asif bunun "effektiv şəkildə açıq müharibə" olduğunu bildirib.

    ABŞ Pakistan
    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения "Талибан"

