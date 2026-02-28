Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения "Талибан"

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 05:07
    США поддерживают право Пакистана на самооборону от афганского движения Талибан

    Соединенные Штаты накануне заявили, что поддерживают "право Пакистана на самооборону" от атак со стороны талибских властей Афганистана после того, как Исламабад ранее в тот же день сообщил, что соседние страны находятся в состоянии "открытой войны".

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом говорится в письменном заявлении представителя Госдепартамента США.

    "Соединенные Штаты поддерживают право Пакистана на самооборону от атак со стороны движения "Талибан", внесенного в список глобальных террористических организаций особого назначения", - говорится в заявлении.

    Пакистан является ядерной державой, а его военные возможности значительно превосходят потенциал Афганистана. Вместе с тем талибы обладают высоким уровнем ведения партизанской войны, закаленным десятилетиями боевых действий против сил под руководством США, прежде чем они вновь пришли к власти в 2021 году после хаотичного вывода американских войск.

    Представитель Госдепартамента США также отметил, что Вашингтон осведомлен об эскалации напряженности и начале боевых столкновений между Пакистаном и афганским "Талибаном", добавив, что США опечалены человеческими жертвами.

    Обе стороны сообщили о значительных потерях в ходе боев, которые, по словам министра обороны Пакистана Хаваджи Мухаммада Асифа, фактически означают "открытую войну".

    "Талибан" последовательно не выполняет своих обязательств в сфере борьбы с терроризмом", - заявили в Госдепартаменте США, добавив, что "террористические группировки используют территорию Афганистана в качестве плацдарма для осуществления своих чудовищных атак".

    Лента новостей