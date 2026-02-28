İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Azərbaycan miqrasiya marşrutları boyunca artan ölüm hallarından narahatdır

    Xarici siyasət
    • 28 fevral, 2026
    • 07:23
    Azərbaycan miqrasiya marşrutları boyunca artan ölüm hallarından narahatdır

    Azərbaycanın 2026-cı il üzrə həmsədr qismində 41 GCM (Miqrasiya üzrə Qlobal Pakt) çempion ölkə adından bəyanat təqdim edib.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, BMT-nin mənzil qərargahında paktın icrasına dair ikiillik hesabatı ilə bağlı keçirilən brifinqdə Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi, səfir Tofiq Musayev çıxış edib.

    Səfir vurğulayıb ki, GCM insan hüquqlarına və ortaq məsuliyyətə əsaslanan əməkdaşlıq üçün mühüm çərçivə olaraq qalır və hazırkı qlobal çağırışlar fonunda daha da aktualdır.

    Çıxışda miqrasiya marşrutları boyunca artan ölüm və itkin düşmə halları ilə bağlı narahatlıq ifadə olunub. Çempion ölkələrin həyatların xilas edilməsi, axtarış-xilasetmə tədbirlərinin gücləndirilməsi və itkin düşmüş miqrantların taleyinin araşdırılması istiqamətində əməkdaşlığı möhkəmləndirməyə sadiq olduqları bildirilib.

    Səfir, həmçinin, müşayiət olunan və olunmayan miqrant uşaqların saxlanılmasının qarşısının alınmasının vacibliyini qeyd edib.

    Qarşıdan gələn ikinci Beynəlxalq Miqrasiya İcmal Forumunun (IMRF) çoxtərəfliliyə inamın gücləndirilməsi və təhlükəsiz, nizamlı və qanuni miqrasiyanın mümkünlüyünün nümayiş etdirilməsi üçün mühüm imkan olduğu diqqətə çatdırılıb.

    Sonda çempion ölkələrin IMRF çərçivəsində mənalı və iddialı nəticələrin əldə olunması üçün üzv dövlətlər və tərəfdaşlarla əməkdaşlığa hazır olduqları vurğulanıb.

    Azərbaycan Miqrasiya BMT
    Азербайджан обеспокоен ростом числа смертей вдоль миграционных маршрутов

    Son xəbərlər

    08:34

    "Anthropic" şirkəti Pentaqonu məhkəməyə verəcək

    Digər ölkələr
    08:16

    Avstraliyanın Baş naziri məscidlərə hücum etmək istəyən şəxsin tutulmasına münasibət bildirib

    Digər ölkələr
    08:03

    Bardella Makronun ümumavropa nüvə təşəbbüsünü tənqid edib

    Digər ölkələr
    07:49

    ABŞ İranla bağlı danışıqları mərkəzləşdirir

    Digər ölkələr
    07:36

    Şamaxıda son iki gün ərzində yeddinci zəlzələ olub - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    07:23

    Azərbaycan miqrasiya marşrutları boyunca artan ölüm hallarından narahatdır

    Xarici siyasət
    07:18

    Kanada məktəbdəki atışmadan sonra "OpenAI" ilə təhlükəsizliyi müzakirə edəcək

    Digər ölkələr
    06:47

    Süni intellekt 40 il əvvəl öldürülən Baş nazirin cinayət işini araşdıracaq

    Digər ölkələr
    06:13

    ABŞ Pakistanın "Taliban"dan özünü müdafiə hüququnu dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti