Азербайджан обеспокоен ростом числа смертей вдоль миграционных маршрутов

От имени 41 страны-чемпиона Глобального договора по миграции (GCM), где Азербайджан выступает сопредседателем в 2026 году, было представлено соответствующее заявление.

Как сообщает американское бюро Report, на брифинге в штаб-квартире ООН, посвященном двухгодичному отчету о выполнении Пакта, выступил постоянный представитель Азербайджана при ООН, посол Тофиг Мусаев.

Посол подчеркнул, что GCM продолжает оставаться важной рамкой сотрудничества, основанной на правах человека и общей ответственности, и в условиях нынешних глобальных вызовов его актуальность только возрастает.

В выступлении была выражена серьезная обеспокоенность ростом числа случаев гибели и исчезновения людей вдоль миграционных маршрутов. Отмечалось, что страны-чемпионы привержены укреплению сотрудничества в деле спасения жизней, усиления поисково-спасательных операций и выяснения судьбы пропавших без вести мигрантов.

Посол также указал на важность предотвращения содержания под стражей мигрантов-детей – как сопровождаемых, так и несопровождаемых.

Было отмечено, что предстоящий второй Международный форум по обзору миграции (IMRF) является важной возможностью для укрепления доверия к многостороннему сотрудничеству и демонстрации того, что безопасная, упорядоченная и законная миграция возможна.

В завершение было подчеркнуто, что страны-чемпионы готовы сотрудничать с государствами-членами и партнерами в рамках IMRF для достижения содержательных и амбициозных результатов.