AmCham и страховщики Азербайджана определили 5 направлений стратегического сотрудничества

Американская торговая палата в Азербайджане (AmCham Azerbaijan) и Ассоциация страховщиков Азербайджана провели переговоры о стратегическом партнерстве, ориентированном на рост уровня страховой осведомленности и усиление деловой среды в стране.

Как передает Report со ссылкой на AmCham Azerbaijan, участники обсуждения акцентировали внимание на определении реальных затруднений бизнеса в сфере страхования, увеличении вовлеченности частного сектора в регуляторные процессы и продвижении результативных страховых решений.

В рамках переговоров были обозначены пять приоритетных направлений дальнейшего взаимодействия. Первое направление касается регуляторного диалога и предполагает совместную разработку предложений, а также участие в подготовке Белой книги (White Paper) AmCham в целях совершенствования нормативно-правовой базы страховой отрасли. Второе направление - просветительская деятельность, включающая проведение обучающих семинаров для компаний-членов палаты по тематике риск-менеджмента и особенностей страховых продуктов.

Третье направление затрагивает аграрное страхование, в том числе инструменты минимизации рисков в сельскохозяйственной сфере, расширение доступности страховых механизмов и их встраивание в инвестиционные процессы. Четвертое направление относится к сектору здравоохранения и нацелено на расширение рынка медицинского страхования, а также на укрепление взаимодействия между медицинскими учреждениями, страховыми компаниями и бизнес-структурами. Пятое направление предусматривает изучение рыночных потребностей посредством целевого анкетирования членов AmCham для определения запросов в области покрытия рисков и трудностей при урегулировании страховых случаев.

Участники встречи отметили значение деловой платформы AmCham и ее отраслевых комитетов в содействии государственно-частному партнерству. По результатам переговоров была достигнута договоренность о продолжении консультаций в рамках реализации совместных образовательных и экспертных проектов.