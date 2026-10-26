Берхтольд: Австрийский бизнес может внести вклад в сотрудничество с Баку в энергетике и технологиях
- 26 октября, 2026
- 20:12
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Австрийские компании могут внести значительный вклад в развитие транспортной связанности Азербайджана, а также в сотрудничество Баку и Вены в сферах энергетики и технологий.
Как передает Report, об этом заявил посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд на приеме по случаю Национального дня Австрии в Баку.
По его словам, одним из важных направлений взаимодействия двух стран является развитие транспортных связей, в том числе в рамках Среднего коридора.
Берхтольд подчеркнул, что энергетика остается одним из ключевых направлений партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. Вместе с тем возможности для взаимодействия не ограничиваются этой сферой.
"Энергетика является важнейшей составляющей и одним из краеугольных камней партнерства между ЕС и Азербайджаном, однако далеко не единственной. Это партнерство, как и сотрудничество между Австрией и Азербайджаном, необходимо и дальше укреплять", - заявил он.
Посол также напомнил, что в текущем году Австрия начала закупать азербайджанский газ. Он назвал эти поставки важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Австрии и Европы.
Кроме того, Берхтольд выразил признательность Азербайджану за поддержку кандидатуры Австрии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.
"Мы продолжим добиваться достижения наших общих целей. Мы также очень признательны Азербайджану за поддержку нашей кандидатуры", - сказал дипломат.
Посол далее поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и поддержку Украины.