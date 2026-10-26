Берхтольд: Австрийский бизнес может внести вклад в сотрудничество с Баку в энергетике и технологиях

Австрийские компании могут внести значительный вклад в развитие транспортной связанности Азербайджана, а также в сотрудничество Баку и Вены в сферах энергетики и технологий.

Как передает Report, об этом заявил посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд на приеме по случаю Национального дня Австрии в Баку.

По его словам, одним из важных направлений взаимодействия двух стран является развитие транспортных связей, в том числе в рамках Среднего коридора.

Берхтольд подчеркнул, что энергетика остается одним из ключевых направлений партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном. Вместе с тем возможности для взаимодействия не ограничиваются этой сферой.

"Энергетика является важнейшей составляющей и одним из краеугольных камней партнерства между ЕС и Азербайджаном, однако далеко не единственной. Это партнерство, как и сотрудничество между Австрией и Азербайджаном, необходимо и дальше укреплять", - заявил он.

Посол также напомнил, что в текущем году Австрия начала закупать азербайджанский газ. Он назвал эти поставки важным вкладом в обеспечение энергетической безопасности Австрии и Европы.

Кроме того, Берхтольд выразил признательность Азербайджану за поддержку кандидатуры Австрии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

"Мы продолжим добиваться достижения наших общих целей. Мы также очень признательны Азербайджану за поддержку нашей кандидатуры", - сказал дипломат.

Посол далее поблагодарил Азербайджан за гуманитарную помощь и поддержку Украины.