МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике

Азербайджан и Австрия располагают значительным потенциалом для расширения экономического сотрудничества в различных областях, в том числе в инфраструктуре и логистике.

Как передает Report, об этом заявила руководитель Департамента многостороннего экономического сотрудничества МИД Азербайджана, посол Наргиз Гурбанова на приеме по случаю Национального дня Австрии.

По ее словам, австрийский опыт в промышленности, технологической и инфраструктурной сферах в сочетании с транспортно-логистическими возможностями и экономическим потенциалом Азербайджана открывает новые перспективы для партнерства.

Гурбанова также сообщила, что в этом году Азербайджан начал поставлять природный газ в Австрию. Таким образом, число государств-членов Европейского союза, получающих азербайджанский газ, достигло десяти.

Отдельное внимание она уделила гуманитарным связям. Австрия входит в число наиболее популярных направлений среди азербайджанских студентов, выбирающих зарубежные страны для высшего образования.

Кроме того, Азербайджан поддержал кандидатуру Австрии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Гурбанова поздравила австрийскую сторону с избранием и подчеркнула важность совместных усилий по обеспечению международного мира и безопасности, а также преодолению глобальных вызовов.