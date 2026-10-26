Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 20:01
    МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике

    Азербайджан и Австрия располагают значительным потенциалом для расширения экономического сотрудничества в различных областях, в том числе в инфраструктуре и логистике.

    Как передает Report, об этом заявила руководитель Департамента многостороннего экономического сотрудничества МИД Азербайджана, посол Наргиз Гурбанова на приеме по случаю Национального дня Австрии.

    По ее словам, австрийский опыт в промышленности, технологической и инфраструктурной сферах в сочетании с транспортно-логистическими возможностями и экономическим потенциалом Азербайджана открывает новые перспективы для партнерства.

    Гурбанова также сообщила, что в этом году Азербайджан начал поставлять природный газ в Австрию. Таким образом, число государств-членов Европейского союза, получающих азербайджанский газ, достигло десяти.

    Отдельное внимание она уделила гуманитарным связям. Австрия входит в число наиболее популярных направлений среди азербайджанских студентов, выбирающих зарубежные страны для высшего образования.

    Кроме того, Азербайджан поддержал кандидатуру Австрии на непостоянное членство в Совете Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

    Гурбанова поздравила австрийскую сторону с избранием и подчеркнула важность совместных усилий по обеспечению международного мира и безопасности, а также преодолению глобальных вызовов.

    Наргиз Гурбанова Азербайджано-австрийские отношения
    Azərbaycan XİN: Bakı ilə Vyana texnologiya və logistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilər
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    20:27
    Фото
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    Религия
    20:12
    Берхтольд: Австрийский бизнес может внести вклад в сотрудничество с Баку в энергетике и технологиях
    Внешняя политика
    20:10
    Фото
    AmCham и страховщики Азербайджана определили 5 направлений стратегического сотрудничества
    Финансы
    20:02
    Посол: Австрия продолжит полностью поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном
    Внешняя политика
    20:01
    МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике
    Внешняя политика
    20:01
    Политконсультации между МИД Азербайджана и Австрии состоятся в ноябре в Баку
    Внешняя политика
    19:51
    Турпоток из Восточной Европы в Азербайджан снизился на 1,1%
    Туризм
    19:50
    Фото
    Сборная Азербайджана U-15 уступила Гаити и заняла третье место в группе
    Футбол
    19:44
    В Атланте 30-31 октября пройдет встреча глав МИД стран G20
    Другие страны
    Лента новостей