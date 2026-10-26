İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan XİN: Bakı ilə Vyana texnologiya və logistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilər

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 20:05
    Azərbaycan XİN: Bakı ilə Vyana texnologiya və logistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilər

    Azərbaycanla Avstriya infrastruktur və logistika sahələrində iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək üçün mühüm potensiala malikdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu azərbaycanlı diplomat Nərgiz Qurbanova Avstriyanın Milli Günü münasibətilə təşkil olunan qəbulda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, sənaye, texnologiya və infrastruktur sahələrində Avstriya təcrübəsi Azərbaycanın nəqliyyat-logistika imkanları və iqtisadi potensialı ilə birlikdə tərəfdaşlıq üçün yeni perspektivlər açır.

    N. Qurbanova həmçinin bildirib ki, bu il Azərbaycan Avstriyaya təbii qaz tədarük etməyə başlayıb. Beləliklə, Azərbaycan qazını alan Avropa İttifaqına üzv dövlətlərin sayı ona çatıb.

    O, xüsusi diqqəti humanitar əlaqələrə ayırıb. Avstriya ali təhsil üçün xarici ölkələri seçən azərbaycanlı tələbələr arasında ən populyar istiqamətlər sırasındadır.

    Bundan əlavə, Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasına 2027-2028-ci illər üzrə qeyri-daimi üzvlüyə Avstriyanın namizədliyini dəstəkləyib.

    N. Qurbanova Avstriya tərəfini seçilməsi münasibətilə təbrik edib, beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması, eləcə də qlobal çağırışların öhdəsindən gəlinməsi istiqamətində birgə səylərin vacibliyini vurğulayıb.

    Nərgiz Qurbanova Avstriya
    МИД Азербайджана: Баку и Вена могут расширить сотрудничество в технологиях и логистике
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    20:23
    Azərbaycan BMT-də nüvə silahlarının ləğvini qabardıb
    Xarici siyasət
    20:20
    Berxtold: Avstriya şirkətləri energetika və texnologiya sahəsində Bakı ilə əməkdaşlığa töhfə verə bilər
    Xarici siyasət
    20:20
    Atlantada oktyabrın 30-31-də G20 ölkələrinin XİN başçılarının görüşü keçiriləcək
    Digər ölkələr
    20:07
    Səfir: Vyana Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesini dəstəkləməyə davam edəcək
    Xarici siyasət
    20:05
    Foto
    Azərbaycan və Qırğızıstan həmkarlar ittifaqları arasında əlaqələr genişlənir
    Sosial müdafiə
    20:05
    Azərbaycan XİN: Bakı ilə Vyana texnologiya və logistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirə bilər
    Xarici siyasət
    20:02
    Azərbaycan və Avstriya XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələr noyabrda Bakıda keçiriləcək
    Xarici siyasət
    19:57
    Foto
    Azərbaycanla Müqəddəs Taxt-Tac arasında mühüm sənəd imzalanıb
    Din
    19:57
    Foto
    Azərbaycan millisi EEVZA çempionatını 5-ci pillədə başa vurub
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti