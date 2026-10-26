Посол: Австрия продолжит полностью поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном

Австрия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних отношений с Баку.

Как передает Report, об этом заявил посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд на приеме по случаю Национального дня Австрии.

"Мы с большим воодушевлением наблюдаем за продолжающимся мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, который мы будем и впредь полностью поддерживать", - отметил дипломат.

Посол также подчеркнул важность развития культурных связей между народами двух стран.

"Меня очень радует, когда я слышу от граждан Азербайджана, насколько хорошо они знакомы с нашей культурой, что они уже посещали Австрию или планируют посетить ее в будущем", - сказал Берхтольд.

По его словам, прямые рейсы авиакомпании AZAL в Австрию способствуют развитию туристических и культурных обменов.

"За шесть месяцев текущего года Азербайджан посетили около 2 тыс. граждан Австрии. Наша цель - добиться роста турпотока, чтобы народы обеих стран могли лучше узнавать культуру друг друга", - заявил посол.

Берхтольд добавил, что к его личным приоритетам относятся дальнейшее укрепление партнерства, развитие контактов на высоком уровне и привлечение новых австрийских компаний в Азербайджан.