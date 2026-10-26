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    Посол: Австрия продолжит полностью поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 20:02
    Посол: Австрия продолжит полностью поддерживать мирный процесс между Баку и Ереваном

    Австрия продолжит поддерживать мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, а также заинтересована в дальнейшем укреплении двусторонних отношений с Баку.

    Как передает Report, об этом заявил посол Австрии в Азербайджане Этьен Берхтольд на приеме по случаю Национального дня Австрии.

    "Мы с большим воодушевлением наблюдаем за продолжающимся мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, который мы будем и впредь полностью поддерживать", - отметил дипломат.

    Посол также подчеркнул важность развития культурных связей между народами двух стран.

    "Меня очень радует, когда я слышу от граждан Азербайджана, насколько хорошо они знакомы с нашей культурой, что они уже посещали Австрию или планируют посетить ее в будущем", - сказал Берхтольд.

    По его словам, прямые рейсы авиакомпании AZAL в Австрию способствуют развитию туристических и культурных обменов.

    "За шесть месяцев текущего года Азербайджан посетили около 2 тыс. граждан Австрии. Наша цель - добиться роста турпотока, чтобы народы обеих стран могли лучше узнавать культуру друг друга", - заявил посол.

    Берхтольд добавил, что к его личным приоритетам относятся дальнейшее укрепление партнерства, развитие контактов на высоком уровне и привлечение новых австрийских компаний в Азербайджан.

    Этьен Берхтольд Азербайджано-австрийские отношения Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Səfir: Vyana Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh prosesini dəstəkləməyə davam edəcək
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