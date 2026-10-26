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    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге

    Религия
    • 26 октября, 2026
    • 20:27
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге

    Префект Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде подписали меморандум о взаимопонимании. Это стало первым в истории Ватикана случаем заключения подобного документа с религиозным центром.

    Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, церемония подписания состоялась 26 октября в Ватикане.

    Кардинал Кувакад назвал меморандум важным шагом на пути углубления межрелигиозного диалога. Он также вспомнил свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подчеркнул, что в стране на высоком уровне продвигаются мир и гармония.

    Аллахшукюр Пашазаде передал кардиналу приветствия главы Азербайджанского государства. Он также рассказал о значении строящегося в Баку католического храма, завершить который планируется в 2027 году.

    Меморандум стал первой инициативой, реализованной со ссылкой на Документ о человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместной жизни от 4 февраля 2019 года. Соглашение подтверждает приверженность Азербайджана толерантности и продвижению межрелигиозного диалога.

    Для реализации положений меморандума и поддержки межрелигиозного диалога будет создан Постоянный совместный комитет.

    Договоренность о подписании документа была достигнута в июне текущего года во время визита кардинала Джорджа Джейкоба Кувакада в Азербайджан. До настоящего времени Святой престол заключал аналогичные меморандумы преимущественно с государственными структурами.

    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге
    Аллахшукюр Пашазаде Джордж Джейкоб Кувакада Управление мусульман Кавказа (УМК) Святой престол
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