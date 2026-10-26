УМК и Святой престол подписали беспрецедентный меморандум о межрелигиозном диалоге

Префект Дикастерии Святого престола по межрелигиозному диалогу кардинал Джордж Джейкоб Кувакад и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде подписали меморандум о взаимопонимании. Это стало первым в истории Ватикана случаем заключения подобного документа с религиозным центром.

Как сообщили Report в Управлении мусульман Кавказа, церемония подписания состоялась 26 октября в Ватикане.

Кардинал Кувакад назвал меморандум важным шагом на пути углубления межрелигиозного диалога. Он также вспомнил свою встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и подчеркнул, что в стране на высоком уровне продвигаются мир и гармония.

Аллахшукюр Пашазаде передал кардиналу приветствия главы Азербайджанского государства. Он также рассказал о значении строящегося в Баку католического храма, завершить который планируется в 2027 году.

Меморандум стал первой инициативой, реализованной со ссылкой на Документ о человеческом братстве во имя мира во всем мире и совместной жизни от 4 февраля 2019 года. Соглашение подтверждает приверженность Азербайджана толерантности и продвижению межрелигиозного диалога.

Для реализации положений меморандума и поддержки межрелигиозного диалога будет создан Постоянный совместный комитет.

Договоренность о подписании документа была достигнута в июне текущего года во время визита кардинала Джорджа Джейкоба Кувакада в Азербайджан. До настоящего времени Святой престол заключал аналогичные меморандумы преимущественно с государственными структурами.