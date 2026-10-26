Политконсультации между МИД Азербайджана и Австрии состоятся в ноябре в Баку
Внешняя политика
- 26 октября, 2026
- 20:01
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Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Австрии состоится в Баку в ноябре 2026 года.
Как передает Report, об этом заявила руководитель Департамента многостороннего экономического сотрудничества МИД Азербайджана, посол Наргиз Гурбанова на приеме по случаю Национального дня Австрии.
По ее словам, предстоящие консультации будут иметь важное значение для обсуждения двусторонней повестки и перспектив дальнейшего сотрудничества.
Гурбанова отметила, что отношения между Азербайджаном и Австрией основаны на взаимном уважении и доверии, а политический диалог между двумя странами носит регулярный характер.
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