İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi

    Boliviyada pulla dolu hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    • 28 fevral, 2026
    • 05:00
    Boliviyada pulla dolu hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Boliviya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi nəqliyyat təyyarəsi La-Pas yaxınlığındakı El-Alto şəhərində qəzaya uğrayıb.

    "Report"un "Reuters" agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə yerli televiziya kanalları xəbər yayıb.

    Boliviya Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "Hercules" təyyarəsi cümə axşamı paytaxt La-Pas yaxınlığındakı El-Alto şəhərinin prospektində qəzaya uğrayıb.

    Yerli mediada yayımlanan video görüntülərdə təyyarənin ciddi ziyan gördüyü görünür.

    Daha sonra "Unitel" televiziya kanalı qəzada ən azı 15 nəfərin öldüyünü, 12 nəfərin isə yaralandığını bildirib. Öz növbəsində, Boliviya yanğınsöndürmə xidmətinin rəisi Pavel Tovar televiziyada hadisə nəticəsində bütün heyət üzvlərinin öldüyünü bildirib.

    Həkimlər və yanğınsöndürənlər hadisə yerində işlərini davam etdirirlər.

    "C-130 Hercules" təyyarəsinin qəza zamanı bir neçə nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşduğu bildirilib. İlkin məlumatlara görə, təyyarə Boliviya Mərkəzi Bankı üçün nağd pul daşıyırmış. Qəza baş verən ərazinin ətrafına çoxlu sayda insan toplaşaraq əskinasları yığmağa çalışıb.

    Boliviya təyyarə
    В Боливии потерпел крушение военный самолет, есть погибшие

    Son xəbərlər

    05:00

    Boliviyada pulla dolu hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb, ölənlər var

    Digər ölkələr
    04:59

    Şamaxıda iki gündə altıncı dəfə zəlzələ olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    04:35

    ABŞ İraqın Baş naziri vəzifəsinə əsas namizədi geri çəkilməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Zelenski: Ukrayna XİN Belarus üzrə xüsusi nümayəndə hazırlayır

    Digər ölkələr
    03:46

    Çili Çinin tibbi gəmisinə əhaliyə yardım etməyə icazə verməyib

    Digər ölkələr
    03:34

    İran zənginləşdirilmiş uran ehtiyatlarından imtina etməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    03:14

    Rubio İranı əcnəbiləri haqsız yerə saxlayan ölkələr kateqoriyasına əlavə edib

    Digər ölkələr
    02:44
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Qafanda adları silinən kəndlərin ümumi sayı 100-ü keçirdi

    Daxili siyasət
    02:35

    Azərbaycanın basketbol millisi səfərdə İrlandiya yığmasına qalib gəlib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti